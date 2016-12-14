ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Каире

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в коптской церкви в Каире, унесшем жизни десятков человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Мощный взрыв прогремел в минувшее воскресенье в соборном комплексе в Аббасии в Каире, где расположено сразу несколько церквей, в том числе Кафедральный собор, где проводит службу коптский патриарх. По последним данным, в результате взрыва погибли 25 человек, 49 получили ранения.

Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на траурной церемонии в Каире заявил, что взрыв в церкви осуществил молодой террорист, пришедший в коптский храм с поясом смертника.

По данному делу в настоящее время задержаны четыре человека, которых подозревают в подготовке теракта — трое мужчин и одна женщина. Именно они, как полагает следствие, тренировали и готовили смертника, подбирали место исполнения теракта, обеспечили исполнителю укрытие, изготовили взрывное устройство.