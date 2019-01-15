ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле, передаёт Report со ссылкой на телеканал Tolo News.
В результате взрыва в Кабуле, по последним данным, четыре человека погибли, число пострадавших увеличилось до 113 человек.
В понедельник вечером в Кабуле в районе комплекса Green Village взорвалось транспортное средство, начинённое взрывчаткой.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 90 человек.
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