 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

    Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле, передаёт Report со ссылкой на телеканал Tolo News.

    В результате взрыва в Кабуле, по последним данным, четыре человека погибли, число пострадавших увеличилось до 113 человек.

    В понедельник вечером в Кабуле в районе комплекса Green Village взорвалось транспортное средство, начинённое взрывчаткой.

    Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 90 человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi