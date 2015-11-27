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    ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в мечети в Бангладеш

    В результате стрельбы в мечети в городе Богра погиб один человек и еще трое получили ранения

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за стрельбу в мечети в городе Богра на северо-западе Бангладеш в пятницу, в результате которой погиб один человек и еще трое получили ранения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Трое или четверо молодых людей ворвались в мечеть и открыли огонь по прихожанам, которые пришли на вечернюю молитву, пишет местная газета Dhaka Tribune. В мечети имени имама Хоймени в тот момент находилось около 20 человек. Муэдзин получил пулевое ранение в голову и скончался на месте, трое были доставлены в больницу с пулевыми ранениями разной степени тяжести.

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