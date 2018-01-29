ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

В результате атаки на военную академию в Кабуле погибли два человека, 10 военных получили ранения. На университет напали пять боевиков, троих из них удалось ликвидировать, а одного задержать. Еще один продолжает оказывать сопротивление.

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Группа неизвестных в понедельник утром совершила нападение на военную академию имени маршала Фахима в столице Афганистана, Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Tolo News.

По его сведениям, с территории академии доносятся звуки взрывов и выстрелов. Дополнительной информации пока не приводится.