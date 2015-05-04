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    ​ИГ взяла ответственность за стрельбу на выставке карикатур в США

    Два человека открыли стрельбу на парковке у центра, где проходила выставка с карикатурами на пророка Мухаммеда, ранив сотрудника охраны

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за стрельбу на мероприятии в американском городе Гарленде (штат Техас), где демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    По сообщению France Presse, два человека открыли стрельбу на парковке у центра, где проходила выставка с карикатурами на пророка Мухаммеда, ранив сотрудника охраны. Инцидент произошел в воскресенье вечером по местному времени, когда мероприятие подходило к концу. Участники выставки были эвакуированы.

    Открывшие стрельбу были убиты.

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