​ИГ взяла ответственность за стрельбу на выставке карикатур в США

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за стрельбу на мероприятии в американском городе Гарленде (штат Техас), где демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению France Presse, два человека открыли стрельбу на парковке у центра, где проходила выставка с карикатурами на пророка Мухаммеда, ранив сотрудника охраны. Инцидент произошел в воскресенье вечером по местному времени, когда мероприятие подходило к концу. Участники выставки были эвакуированы.

Открывшие стрельбу были убиты.