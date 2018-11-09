ИГ взяла ответственность за нападение в Мельбурне

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за произошедшее сегодня в Мельбурне нападение на прохожих, совершенное человеком с ножом, передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Напомним, что полиция прибыла в деловой квартал Мельбурна после сообщения о том, что автомобиль врезался в здание торгового центра и загорелся. После этого на прибывших стражей порядка набросился человек с ножом, выкрикивая "Аллаху Акбар". В результате нападения пострадали трое прохожих, один из которых позднее умер, а двое госпитализированы с ножевыми ранениями. В ходе атаки злоумышленник получил огнестрельное ранение от полицейских и впоследствии скончался в больнице.

Отмечается, что предполагаемый преступник переехал в Австралию из Сомали в 1990-х годах.