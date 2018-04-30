ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле - ОБНОВЛЕНО - 4

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Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле, жертвами которых стали 25 человек, около 50 получили ранения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В результате взрывов погибли семь журналистов, в том числе фотограф агентства Франс Пресс.

*** 11:19

Число погибших при взрывах в Кабуле выросло до 25, около 50 человек ранены, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

*** 09:56

Жертвами двух взрывов в Кабуле стал 21 человек, еще 27 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве здравоохранения страны.

По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

Среди погибших — фотограф французского информационного агентства France-Presse Ша Мараи. Также пострадали журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ.

Кроме того, придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны. Один полицейский погиб, пять человек получили ранения.

*** 08:40

Два взрыва произошли в Афганистане в понедельник утром, один из них — в столице страны Кабуле, сообщают местные СМИ.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Tolo News, полиция подтвердила информацию о взрыве в Кабуле. По информации агентства Пажвак, целью взрыва были представители Национального директората безопасности.

По данным телеканала 1TV, взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. В свою очередь телеканал 1TV сообщил, что придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны. Один полицейски погиб, пять человек получили ранения. По информации телеканала Tolo News, заместитель губернатора округа Бесад получил ранения.

***08:20

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в понедельник в столице Афганистана Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.