 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле - ОБНОВЛЕНО - 4

    В результате взрывов погибли семь журналистов, в том числе фотограф агентства Франс Пресс© AP

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле, жертвами которых стали 25 человек, около 50 получили ранения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    В результате взрывов погибли семь журналистов, в том числе фотограф агентства Франс Пресс.

    *** 11:19

    Число погибших при взрывах в Кабуле выросло до 25, около 50 человек ранены, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    *** 09:56

    Жертвами двух взрывов в Кабуле стал 21 человек, еще 27 получили ранения. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве здравоохранения страны.

    По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

    Среди погибших — фотограф французского информационного агентства France-Presse Ша Мараи. Также пострадали журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ.

    Кроме того, придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны. Один полицейский погиб, пять человек получили ранения.

    *** 08:40

    Два взрыва произошли в Афганистане в понедельник утром, один из них — в столице страны Кабуле, сообщают местные СМИ.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Tolo News, полиция подтвердила информацию о взрыве в Кабуле. По информации агентства Пажвак, целью взрыва были представители Национального директората безопасности. 

    По данным телеканала 1TV, взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. В свою очередь телеканал 1TV сообщил, что придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны. Один полицейски погиб, пять человек получили ранения. По информации телеканала Tolo News, заместитель губернатора округа Бесад получил ранения.

    ***08:20

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в понедельник в столице Афганистана Кабуле.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

    Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi