ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в церкви на Филиппинах - ФОТО

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Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы в католической церкви на филиппинском острове Холо.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом информирует SITE Intelligence Group.

Инцидент произошёл в филиппинской провинции Сулу на острове Холо. Один взрыв произошёл у входа в церковь, второй – внутри здания.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрывах у церкви на юге Филиппин возросло до 111.