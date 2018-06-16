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    ИГ взяла на себя ответственность за взрыв на востоке Афганистана

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв, который произошел в субботу в провинции Нангархар на востоке Афганистана и унес жизни не менее 20 человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters. 

    Взрыв прогремел на встрече боевиков из радикального движения "Талибан" с представителями афганских сил безопасности в восточной провинции Нангархар, собравшихся для празднования окончания месяца Рамазан. 

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