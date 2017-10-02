ИГ взял на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, стрелком оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок, во время задержания он покончил с собой.

Отметим, что США не считают инцидент терактом.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 2 октября на музыкальном фестивале "Route 91", который проходил между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Погибли более пятидесяти человек, 406 пострадали.

Трагедия стала крупнейшим в США случаем массового убийства в результате стрельбы.