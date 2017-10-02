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    ИГ взял на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

    Трагедия стала крупнейшим в США случаем массового убийства в результате стрельбы

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, стрелком оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок, во время задержания он покончил с собой.

    Отметим, что США не считают инцидент терактом.

    Напомним, что трагедия произошла в ночь на 2 октября на музыкальном фестивале "Route 91", который проходил между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Погибли более пятидесяти человек, 406 пострадали.

    Трагедия стала крупнейшим в США случаем массового убийства в результате стрельбы. 

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