ИГ взял ответственность за взрыв в Кабуле - ОБНОВЛЕНО-3

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший в столице Афганистана, передает Report со ссылкой на Reuters.
***14:45
Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 18 человек, передает Report со ссылкой на TOLO News.
Среди погибших восемь полицейских.
***14:15
Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 10 человек, передает Report со ссылкой на афганские СМИ.
Жертвами взрыва стали пять полицейских.
***13:52
В ресторане в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, передает Report со ссылкой на TOLO News.
Очевидцы взрыва сообщили, что взрыв произошел снаружи ресторана, где проходила встреча членов партии "Исламского общества Афганистана" с участием экс-советника президента Ашрафа Гани Зия Масуда.
По первоначальным данным в результате взрыва погибли два человека, восемь получили ранения. Очевидцы сообщили также, что взрывом уничтожены три машины.
На место прибыли кареты скорой помощи, силы безопасности оцепили ресторан.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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