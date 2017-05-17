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    ИГ взял ответственность за нападение на здание гостелерадиокомпании Афганистана

    В результате нападения погибли двое, 14 человек получили ранения© tolonews

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение на офис гостелерадиокомпании Афганистана на востоке страны, передает Report со ссылкой на Reuters.

    Напомним, нападение произошло cегодня утром в Джелалабаде — административном центре провинции Нангархар. Группа вооруженных людей проникла в офис телерадиокомпании Афганистана, после чего они вступили в перестрелку с силовиками.

    Представитель губернатора провинции Атаулла Хогиани подтвердил информацию о нападении, отметив, что нападавших было пятеро.

    Tolo News сообщает, что четверо из них были ликвидированы, еще один - арестован. 

    В результате  нападения погибли двое, 14 человек получили ранения.

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