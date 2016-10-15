ИГ взял на себя ответственность за теракт в Багдаде

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) взяли на себя ответственность за теракт в Багдаде, жертвами которого стали более 30 человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Жертвами теракта на траурной церемонии по случаю месяца Мухаррам в Багдаде стал 31 человек, 65 получили ранения. Террористы заявили, что в результате устроенного смертником ИГ теракта погибли или были ранены в общей сложности 100 человек.

Взрыв прогремел в районе Шааб на севере иракской столицы. На местном рынке была установлена палатка для поминовения убитого внука пророка Мухаммеда. К скоплению народа пробрался смертник и произвел взрыв.