47 боевиков погибли в результате столкновения ИГ с другой вооруженной группировкой

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Боевики террористической организации "Исламское государство" попытались захватить город в провинции Алеппо, который остается под контролем другой вооруженной группировки. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по данным The Syrian Observatory for Human Rights, в ходе боя с обеих сторон погибли 47 боевиков, включая 27 террористов ИГ.

ИГ пока не сумело захватить город Мареа.

На прошлой неделе ИГ захватило пять деревень в окрестностях города.