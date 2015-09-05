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    47 боевиков погибли в результате столкновения ИГ с другой вооруженной группировкой

    ​ИГ пытается отбить ключевой город под Алеппо

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Боевики террористической организации "Исламское государство" попытались захватить город в провинции Алеппо, который остается под контролем другой вооруженной группировки. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по данным The Syrian Observatory for Human Rights, в ходе боя с обеих сторон погибли 47 боевиков, включая 27 террористов ИГ.

    ИГ пока не сумело захватить город Мареа. 

    На прошлой неделе ИГ захватило пять деревень в окрестностях города. 

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