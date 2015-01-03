ИГ похитила десятки человек в Ирака в ответ на сожжение их флага

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Представители радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ) захватили несколько десятков человек в двух деревнях провинции Киркук на севере Ирака после того, как неизвестные сожгли флаги боевиков, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как заявил представитель местной разведывательной службы, боевики захватили около 170 человек из деревень Аль-Шажара и Гариб после того, как в регионе было сожжено два флага террористической организации. "Члены организации (ИГ), прибывшие на примерно 30 автомобилях, забрали похищенных людей в центр Хавиджа (Hawijah)", — сказал он. В этом городе, по его словам, находится "тюрьма и суд" боевиков.

Местные жители также сообщили агентству, что боевики увезли мужчин в неизвестном направлении, заявив, что намерены провести расследование по поводу их причастности к сожжению флагов. По словам очевидцев, в Гарибе террористы искали 15 неизвестных, участвовавших в сожжении флага.

Широкая экспансия ИГ, захватившего значительную территорию Ирака и Сирии, стала одной из главных мировых проблем 2014 года. Группировка, насчитывающая, по данным ЦРУ, около 30 тысяч боевиков, провозгласила на захваченных территориях халифат и стремится и далее расширять свои приобретения.

Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии и Ирака, международная коалиция во главе с США (пока ограничивается ударами с воздуха), а также иракские и сирийские курды. В результате боевых действий несколько тысяч мирных жителей погибли, сотни тысяч стали беженцами и еще несколько тысяч находятся в заложниках у ИГ.