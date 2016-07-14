ИГ подтвердила сообщения о гибели одного из своих лидеров Умара Шишани

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Экстремистская группировка "Исламское государство" подтвердила сообщения о смерти одного из своих ключевых военных командиров Умара Шишани, о гибели которого Пентагон сообщил еще в марте.

Как передает Report со ссылкой Би-Би-Си, связанное с ИГ информационное агентство Amaq сообщило, что Шишани был убит в боях возле города Ширкат к югу от Мосула в Ираке.

Агентство не уточнило, когда был убит Шишани, однако указало, что он погиб в боях за Мосул - это противоречит информации американских военных.

В марте Пентагон заявлял, что Шишани скончался от ран, полученных в результате воздушного удара американскиех военных на северо-востоке Сирии. Настоящее имя Шишани - Тархан Батирашвили, он уроженец Грузии.

Умар Шишани, также известный как Умар-чеченец - выходец из Панкисского ущелья на севере Грузии, в котором раньше находились базы чеченских сепаратистов.

Его настоящее имя - Тархан Батирашвили.

Батирашвили родился в январе 1986 года в селении Биркиани в Панкисском ущелье, принимал участие в российско-грузинском конфликте в августе 2008 года.

Осенью 2010 года он был осуждён в Грузии по обвинению в незаконном хранении оружия; в тюрьме обратился в радикальный ислам.

Шишани занимал несколько ключевых должностей в руководстве так называемого "Исламского государства", в том числе пост "военного министра".

За информацию, ведущую к поимке Батирашвили, США в мае прошлого года назначили награду в 5 млн. долларов.

Власти России, Британии и многих других стран признали ИГ экстремистской террористической организацией, ее деятельность на территории этих стран запрещена.