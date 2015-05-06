ИГ перебрасывает тысячи боевиков из Сирии в Ирак

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) перебрасывает тысячи боевиков из сирийских провинций в соседний Ирак для противодействия нарастающему сопротивлению со стороны иракских войск и отрядов народного ополчения. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, один из полевых командиров ИГ, представившийся как Абу аль-Мусанна, утверждал, что "формирования ИГ регулярно перемещаются из Сирии в Ирак и в обратном направлении, в зависимости от необходимости и складывающейся обстановки".

В последнее время, пояснил Абу аль-Мусанна, сторонники "Исламского государства", которые находились в районах сирийских городов Эр-Ракка и Алеппо, были переправлены в соседнюю страну "ввиду резкого повышения ожесточенности боев в Ираке". Он отказался назвать численность отрядов ИГ, отправленных в Ирак, мотивировав отказ "военной тайной", но добавил, однако, что это - "тысячи боевиков, как сирийцев, так и представителей других государств".

"Боевые действия в Ираке в настоящее время представляют наибольшую важность для ИГ", - подытожил полевой командир "Исламского государства".

Как рассказали бывшие члены ИГ, которым удалось дезертировать во время передислокации отрядов группировки в Ирак, на иракскую территорию могут быть направлены формирования численностью до 10 тыс. человек. Один из дезертиров уточнил, что боевики "Исламского государства" отправляются из Сирии в соседнюю страну партиями по 1500 вооруженных исламистов в каждой.