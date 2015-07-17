ИГ намеревается создать крыло Малайского архипелага

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) предпринимает попытки создать так называемое крыло Малайского архипелага.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет малайзийская газета The Straits Times.

Газета отмечает, что недавно был опубликован видеоролик, запечатлевший в Сирии около 70 индонезийцев с оружием и флагами ИГ, которые называют себя "Ихван нусантара", или "братьями архипелага" (Индонезии). Появившееся видео является еще одним доказательством наличия в "Исламском государстве" планов по созданию так называемого крыла Малайского архипелага.