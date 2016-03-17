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    ИГ казнило шесть человек, обвинив их в шпионаже против группировки

    Казни осуществлялись путем расстрела и обезглавливания

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" казнили шестерых человек, обвинив их в шпионаже против исламистов.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет в четверг газета Independent.

    Как следует из опубликованной боевиками видеозаписи, казни осуществлялись путем расстрела и обезглавливания. Одному из казненных привязали к шее взрывное устройство и привели в действие.

    По одной из версий, причиной казни могла стать массовая утечка документов с данными боевиков ИГ, ранее попавших в распоряжение СМИ, однако данная информация не была подтверждена.

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