ИГ казнило шесть человек, обвинив их в шпионаже против группировки

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" казнили шестерых человек, обвинив их в шпионаже против исламистов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет в четверг газета Independent.

Как следует из опубликованной боевиками видеозаписи, казни осуществлялись путем расстрела и обезглавливания. Одному из казненных привязали к шее взрывное устройство и привели в действие.

По одной из версий, причиной казни могла стать массовая утечка документов с данными боевиков ИГ, ранее попавших в распоряжение СМИ, однако данная информация не была подтверждена.