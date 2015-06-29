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    ИГ использует зашифрованные приложения для планирования терактов

    Ни ЦРУ, ни АНБ США не имеют доступа к таким приложениям

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" пользуются зашифрованными приложениями для обмена сообщениями, доступ к которым не могут получить ЦРУ и АНБ.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил изданию Washington Times руководитель Института по исследованию средств массовой информации Ближнего Востока (MEMRI) Стив Сталински.

    По данным Сталински, с помощью таких приложений боевики планируют теракты и вербуют новых членов группировки. Главным образом террористы используют два приложения — Surespot и Kik, поскольку они не имеют лазейки для доступа к ним спецслужб.

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