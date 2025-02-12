О нас

IFRI: У Франции недостаточно истребителей на случай крупного конфликта

IFRI: У Франции недостаточно истребителей на случай крупного конфликта Франция располагает недостаточным количеством звеньев истребительной авиации и ракет для участия в возможном крупномасштабном конфликте.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 00:23
IFRI: У Франции недостаточно истребителей на случай крупного конфликта

Франция располагает недостаточным количеством звеньев истребительной авиации и ракет для участия в возможном крупномасштабном конфликте.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института международных отношений (IFRI).

"Модель французских сил построена на сдерживании и воздушной обороне материковой Франции. Она достигает своего предела с точки зрения способности вносить эффективный вклад в коалицию в конфликте высокой интенсивности, в частности из-за недостаточного уровня скрытности, нейтрализации ПВО противника и недостаточной численности воздушных сил, оборудования для миссий и боеприпасов", - говорится в документе объемом более чем 100 страниц.

Авторы считают, что совершенствование ВВС, ПВО и наступательных средств России и Китая "ставит под вопрос способность западных стран добиваться превосходства в воздухе".

В документе рассматриваются три основных сценария действий: способность уничтожать самолеты противника с земли на большом расстоянии, поражение наземных авиационных систем и ведение воздушного боя. При третьем сценарии французские ВКС потенциально могут испытывать проблемы.

На вооружении ВКС и ВМС республики стоят 240 истребителей разных моделей, которых недостаточно для полномасштабного конфликта. Эксперты отмечают, что у Франции есть только 40 самолетов, способных выполнять поставленные задачи в составе условной коалиции за пределами страны. Кроме того, в докладе указано, что французских запасов ракет класса воздух - воздух хватит всего на три дня интенсивного конфликта.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
6 февраля 2025 г. 15:08
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
ФотоУстановлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
6 февраля 2025 г. 14:31
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
7 февраля 2025 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi