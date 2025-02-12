IFRI: У Франции недостаточно истребителей на случай крупного конфликта

Франция располагает недостаточным количеством звеньев истребительной авиации и ракет для участия в возможном крупномасштабном конфликте.

Франция располагает недостаточным количеством звеньев истребительной авиации и ракет для участия в возможном крупномасштабном конфликте.

Как передает Report , об этом говорится в отчете Института международных отношений (IFRI).

"Модель французских сил построена на сдерживании и воздушной обороне материковой Франции. Она достигает своего предела с точки зрения способности вносить эффективный вклад в коалицию в конфликте высокой интенсивности, в частности из-за недостаточного уровня скрытности, нейтрализации ПВО противника и недостаточной численности воздушных сил, оборудования для миссий и боеприпасов", - говорится в документе объемом более чем 100 страниц.

Авторы считают, что совершенствование ВВС, ПВО и наступательных средств России и Китая "ставит под вопрос способность западных стран добиваться превосходства в воздухе".

В документе рассматриваются три основных сценария действий: способность уничтожать самолеты противника с земли на большом расстоянии, поражение наземных авиационных систем и ведение воздушного боя. При третьем сценарии французские ВКС потенциально могут испытывать проблемы.

На вооружении ВКС и ВМС республики стоят 240 истребителей разных моделей, которых недостаточно для полномасштабного конфликта. Эксперты отмечают, что у Франции есть только 40 самолетов, способных выполнять поставленные задачи в составе условной коалиции за пределами страны. Кроме того, в докладе указано, что французских запасов ракет класса воздух - воздух хватит всего на три дня интенсивного конфликта.