ICGB: Поэтапный план позволит запустить газопровод IGB и параллельно завершить оставшееся

Оператор проекта газового интерконнектора между Грецией и Болгарией ICGB представила в Министерство регионального развития и общественных работ Болгарии обновленные предложения по поэтапной реализации оставшихся работ для начала коммерческой эксплуатации

Оператор проекта газового интерконнектора между Грецией и Болгарией ICGB представила в Министерство регионального развития и общественных работ Болгарии обновленные предложения по поэтапной реализации оставшихся работ для начала коммерческой эксплуатации объекта.

Об этом Report сообщили в компании ICGB.

"В настоящее время все основные строительные работы по проекту завершены, с середины июня вся линия заполнена газом под давлением 40 бар и успешно протестирована. Газопровод и все прилегающие к нему сооружения на поверхности – семь запорных кранов, два узла учета газа и один диспетчерский пункт – также готовы к работе. Продолжается выполнение второстепенных работ, не связанных напрямую с эксплуатацией интерконнектора, но являющихся частью запланированных проектных работ по контракту с подрядчиком", - отметили в компании.

Стремясь как можно скорее ввести IGB в коммерческую эксплуатацию, ICGB подготовил поэтапный план работ. Первый этап позволит своевременно начать транспортировку природного газа по интерконнектору. Остальное будет выполнено уже на втором этапе, параллельно с эксплуатацией трубопровода.

"Первый этап помимо уже завершенного строительства включает испытание катодной защиты, установку знаков вдоль газопровода, завершение интеграции и испытания системы SCADA для автоматического управления интерконнектором, тестирование системы противопожарной защиты, диспетчерского центра и т.д.", - сказали в компании.

После начала коммерческой эксплуатации IGB будут осуществляться завершение размещения запасного оптического кабеля, выполнение противоэрозийных мероприятий по трассе газопровода, завершение дороги к газоизмерительной станции возле г. Стара Загора.

Эти работы входят в обязательства подрядчика строительства - греческой компании AVAX по контракту на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию газопровода. "Подрядчик представил информацию в ICGB, указав конец августа в качестве крайнего срока для завершения работ по этапу 1, что позволит быстро начать коммерческую эксплуатацию трубопровода. Это также включает в себя приоритизацию завершения автоматизированной системы (SCADA), необходимой для управления газопроводом.

Оператор заявил, что прилагаются все усилия, чтобы ввести линию, которая позволит доставлять в Болгарию природный газ с месторождения "Шахдениз" в Азербайджане, до начала отопительного сезона. Топливо будет поступать в IGB на перемычке в Греции с Трансадриатическим газопроводом (ТАР) - европейской частью Южного газового коридора с Сангачальского терминала около Баку до Южной Италии.