ICAN: За месяц США могли разместить в Великобритании не менее 20 ядерных бомб

США, вероятно, разместили по меньшей мере 20 ядерных бомб B61-12 на главной авиабазе в Восточной Англии Лейкенхит в июле.

США, вероятно, разместили по меньшей мере 20 ядерных бомб B61-12 на главной авиабазе в Восточной Англии Лейкенхит в июле.

Как передает Report , об этом РИА Новости заявил руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.

В июле издание UK Defence Journal сообщило, что США разместили ядерное оружие в Великобритании на авиабазе Лейкенхит впервые за 17 лет. ICAN подтверждает эту информацию.

"Организация NukewatchUK предоставила очень веские доказательства того, что США вернули (в июле – ред.) ядерное оружие на свою главную авиабазу в Восточной Англии Лейкенхит. Учитывая размещенные там самолеты, это почти наверняка ядерные бомбы B61-12. ICAN и другие эксперты предсказывали этот шаг более года после того, как Федерация американских ученых сообщила, что авиабаза модернизируется для хранения этих бомб", - сказал Бернетт.

Отвечая на вопрос, сколько боеголовок могло быть развернуто на авиабазе Лейкенхит в июле, он предположил, что не менее двух десятков. "Учитывая чрезвычайную секретность, связанную с ядерным оружием, трудно сказать, сколько боеголовок они развернули. По самым приблизительным оценкам, на данный момент у США около 100 бомб, хранящихся в пяти других государствах НАТО. Вероятно, что в Великобритании их не менее 20", - сказал собеседник агентства.

В 1954 году в разгар холодной войны авиабаза Лейкенхит была выбрана одним из объектов размещения американского ядерного оружия, до 2008 года там хранились 110 ядерных бомб, которые были потом вывезены в связи со снижением риска ядерной войны.

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своей целью содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.