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ICAN: США разместили в пяти странах Евразии около 150 ядерных боезарядов

ICAN: США разместили в пяти странах Евразии около 150 ядерных боезарядов Соединенные Штаты разместили в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции около 150 ядерных боезарядов, хотя эта информация официально не подтверждена.
Другие страны
13 июня 2023 г. 05:21
ICAN: США разместили в пяти странах Евразии около 150 ядерных боезарядов

Соединенные Штаты разместили в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции около 150 ядерных боезарядов, хотя эта информация официально не подтверждена.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге в Женеве координатор по политике и исследованиям Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. Она сослалась на оценки неназванных "экспертов гражданского общества".

"Хотя нет официального подтверждения или опровержения, мы знаем, что имеется ядерное оружие, размещенное в пяти странах в Европе и Азии - в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции", - сказала Сандерс-Закре. "Согласно оценкам экспертов гражданского общества, имеется около 150 боеголовок, которые размещены в этих государствах на авиабазах США", - констатировала она. Представитель ICAN не сообщила имен экспертов, на оценки которых она ссылается, и не уточнила, когда в пяти названных ею государствах были размещены ядерные боеголовки США.

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Версия на азербайджанском языке ICAN: ABŞ Avrasiyanın beş ölkəsində 150-yə yaxın nüvə başlığı yerləşdirib

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