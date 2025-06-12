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Ибрагим Намайва: Национальное единство и сплоченность являются оружием стран Африки против колониализма Франции

Ибрагим Намайва: Национальное единство и сплоченность являются оружием стран Африки против колониализма Франции Тема французского колониализма и неоколониализма оставалась актуальной в течение последней недели в СМИ стран Африки, Турции.
Другие страны
12 июня 2025 г. 18:03
Ибрагим Намайва: Национальное единство и сплоченность являются оружием стран Африки против колониализма Франции

Тема французского колониализма и неоколониализма оставалась актуальной в течение последней недели в СМИ стран Африки, Турции.

Как сообщает Report, нигерийский активист гражданского общества и член Движения за продвижение ответственного гражданства (MPCR) Ибрагим Намайва (Ibrahim Namaiwa) заявил местному телеканалу Télé Sahel, что Франция превратилась в страну мракобесия. "Франция, объявила нам войну, и она никогда не оставит нас в покое. Когда-то это была Франция просвещения, а сегодня мы видим, что она стала Францией мракобесия – той самой Францией, которая порождает терроризм и объявляет войну суверенным государствам. Осознавая эту ситуацию, мы понимаем, что Франция никогда не оставит нас в покое. Поэтому нашим оружием должна быть всеобщая мобилизация, национальное единство, сплоченность, которые не должны ослабевать", - считает активист.

Политолог из Того Фирмен Тэко Агбо заявил изданию "NW Info", что колониальная политика Франции была направлена на разграбление африканских стран и получение максимальной экономической выгоды: "У Франции, например, нет какао, у Франции нет кофе, но она приходит на [Африканский] континент, она ищет кофе, она ищет какао. Она создает крупные предприятия [во Франции], тысячи рабочих мест создаются по всей французской территории. И это приносит [им] миллионы евро, но в то же самое время, мы, которые производим кофе или какао, мы – бедны. У нас есть хлопок в Того, у нас есть хлопок в нескольких странах, в Бенине и так далее, но его эксплуатируют другие. И сейчас, так как у нас нет необходимой экспертизы, они [Франция], эксплуатируют это, и выводят деньги себе".

Специалист по международной политике Гамаль Абина (Gamal Abina) в эфире алжирской радиостанции Souk Ahras заявил, что колониальный вопрос остается актуальным в сознании местных граждан: "Алжир в настоящее время принял радикальное решение – начать развивать [национальное] богатство, развивать промышленность, становиться автономным, выбирать своих партнеров – настоящих экономических партнеров, которые гарантируют как сбалансированный обмен, так и, особенно, возможность создавать богатство внутри страны, развивать индустрию, добиваться передачи знаний и технологий. И это очень плохо воспринимается Францией, которая до сих пор вела политику постоянной хищнической эксплуатации Алжира, не предлагая никакого качественного вклада [взамен], продолжая вести с ним торговлю, будто это открытый рынок".

По его словам, сегодня Алжир выбрал более надежных партнеров, например, Италию. "Франция теряет свои экономические рынки, которые считала "естественными", она теряет свой престиж снова, по отношению к территории, которую она слишком долго считала своей", - отметил он.

Руандийский журналист Жантиль Гедеон Нтиренганья (Gentil Gedeon Ntirenganya) в эфире Radio Rwanda заявил, что Франция в рамках своей колониальной политики в Африке ввела категорию белых людей, которых называли "пье-нуары" (черноногие). "Это были колонисты, считавшиеся благородными людьми, исключительными, с большим богатством. Они присваивали все, что находили в Алжире, владели большими участками земли, имели власть… А затем французы снова сказали: … туземцев и иммигрантов можно разделить еще сильнее. Давайте скажем, что одни – мусульмане, а другие – христиане. Они использовали все это, чтобы разделить страну – и именно поэтому эта война длилась так долго", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке İbrahim Namayva: Milli birlik və həmrəylik Afrika ölkələrinin Fransanın müstəmləkəçiliyinə qarşı silahıdır

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