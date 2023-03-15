Ибрагим Ерден: Европа должны сбалансировать свой подход в отношении мусульман

Западной Европе нужно научиться выстраивать отношения с мусульманским миром.

Западной Европе нужно научиться выстраивать отношения с мусульманским миром.

Как передает Report, об этом заявил представитель Института “Maatschappelijke Veerkracht” (Нидерланды) Ибрагим Ерден во время выступления на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

По его словам, мусульмане в европейских странах сталкиваются с рядом вызовов.

"Мы живем в мире глобализации, когда представители различных религий должны жить вместе. Но как мы видим, этого не так просто достичь",- отметил Ерден.

"Как мы можем защититься от атак против нас? Нам нужно научиться правильно преподносить себя, чтобы нас правильно понимали. А Европа должны сбалансировать свой подход в отношении мусульман",- заявил он.