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Ибрагим Ерден: Европа должны сбалансировать свой подход в отношении мусульман

Ибрагим Ерден: Европа должны сбалансировать свой подход в отношении мусульман Западной Европе нужно научиться выстраивать отношения с мусульманским миром.
Другие страны
15 марта 2023 г. 14:04
Ибрагим Ерден: Европа должны сбалансировать свой подход в отношении мусульман

Западной Европе нужно научиться выстраивать отношения с мусульманским миром.

Как передает Report, об этом заявил представитель Института “Maatschappelijke Veerkracht” (Нидерланды) Ибрагим Ерден во время выступления на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

По его словам, мусульмане в европейских странах сталкиваются с рядом вызовов.

"Мы живем в мире глобализации, когда представители различных религий должны жить вместе. Но как мы видим, этого не так просто достичь",- отметил Ерден.

"Как мы можем защититься от атак против нас? Нам нужно научиться правильно преподносить себя, чтобы нас правильно понимали. А Европа должны сбалансировать свой подход в отношении мусульман",- заявил он.

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Версия на азербайджанском языке İbrahim Erden: “Avropa müsəlmanlara münasibətini tarazlamalıdır”

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