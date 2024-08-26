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IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников

IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников Американская International Business Machines прекращает научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в Китае и увольняет более 1 тыс. сотрудников.
Другие страны
26 августа 2024 г. 12:40
IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников

Американская International Business Machines прекращает научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в Китае и увольняет более 1 тыс. сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

В частности, компания закрывает лаборатории China Development Lab и China Systems Lab, а увольнения коснутся работников в ряде городов, включая Пекин, Шанхай и Далянь.

По данным сайта Jiemian, в прошедшие выходные китайские специалисты IBM в области НИОКР остались без доступа к внутренней сети компании.

О сокращении персонала было объявлено на внутреннем собрании в понедельник, пишут сотрудники в китайских социальных сетях.

"IBM адаптирует деятельность в интересах клиентов, и эти изменения не повлияют на ее способность оказывать поддержку клиентам на всей территории Китая", - цитирует SCMP заявление представителя компании.

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Версия на английском языке IBM to shut down research in China, over 1,000 employees to laid off

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