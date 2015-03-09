IATA: В результате авиакатастроф в 2014 году в мире погиб 641 человек

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Общее количество происшествий с пассажирскими самолетами в мире в 2014 году снизилось, однако число людей, погибших в авиакатастрофах, возросло. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе, распространенном сегодня Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA).

По данным организации, объединяющей около 250 авиакомпаний, обеспечивающих 84% международных авиаперевозок в мире, всего в 2014 году было отмечено 73 авиационных инцидента против 81 в 2013 году, 12 из них привели к человеческим жертвам (16 в 2013 году и 19 в среднем за последние пять лет).

В общей сложности из-за авиакатастроф в 2014 году в мире погиб 641 человек. Для сравнения, в 2013 году погибли 210 человек, летевших на самолетах, а среднегодовой показатель за последние пять лет равняется 517 погибшим.

В статистику не включены 298 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту лайнера авиакомпании "Малайзийские авиалинии", который был сбит в июле 2014 года над восточной Украиной. Как уточняет IATA, "уничтожение (Boeing, следовавшего рейсом) MH17 с использованием зенитного оружия, не включено в список катастроф согласно признанным в мире критериям классификации катастроф".