Ирак, Иран и Венесуэла отказались увеличивать добычу нефти в рамках ОПЕК+

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Иран, Ирак и Венесуэла не поддерживают предложение об увеличении добычи нефти в рамках договора ОПЕК+. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК.

"Изменить решение очень сложно. Иран, Ирак и Венесуэла, а также некоторые другие страны будут настаивать на сохранении лимита добычи по договору ОПЕК+ до конца 2018 года", - отметил один из источников Reuters.

Как сообщают источники агентства, ОПЕК рассматривает ряд возможных действий вокруг сделки ОПЕК+. В их числе увеличение добычи нефти и отсрочка применения этой меры.

Другой источник Reuters сообщил, что допускается возможность незначительного роста добычи, однако он должен быть постепенным, чтобы была возможность оценки влияния увеличения добычи на рынок.

О необходимости смягчить квоты по ограничению добычи в рамках сделки ОПЕК+ заявляли ранее российский министр энергетики Александр Новак и его саудовский коллега Халед аль-Фалех. По их словам, падение добычи в Венесуэле и возможное падение поставок из Ирана из-за американских санкций может привести к дефициту предложения. Восстановление добычи может начаться уже со второго полугодия 2018 года.