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И.о. спикера парламента Венгрии подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО

И.о. спикера парламента Венгрии подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО Вице-спикер парламента Венгрии Шандор Лежак, временно исполняющий обязанности спикера, подписал закон о ратификации вступления Швеции в НАТО.
Другие страны
2 марта 2024 г. 15:37
И.о. спикера парламента Венгрии подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО

Вице-спикер парламента Венгрии Шандор Лежак, временно исполняющий обязанности спикера, подписал закон о ратификации вступления Швеции в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на данные голосования на сайте парламента.

Отмечается, что после подписания закон был направлен в канцелярию президента Венгрии.

Парламент Венгрии 26 февраля ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в альянсе, одобрившей шведскую заявку.

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Версия на английском языке Hungary's parliament speaker signs off on Sweden's NATO accession
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