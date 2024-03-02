И.о. спикера парламента Венгрии подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО

Вице-спикер парламента Венгрии Шандор Лежак, временно исполняющий обязанности спикера, подписал закон о ратификации вступления Швеции в НАТО.

Вице-спикер парламента Венгрии Шандор Лежак, временно исполняющий обязанности спикера, подписал закон о ратификации вступления Швеции в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на данные голосования на сайте парламента.

Отмечается, что после подписания закон был направлен в канцелярию президента Венгрии.

Парламент Венгрии 26 февраля ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в альянсе, одобрившей шведскую заявку.