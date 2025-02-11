И.о. президента Южной Кореи заявил о необходимости реформы пенсионной системы

Исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок заявил о необходимости реформы пенсионной системы с целью увеличения отчислений из-за старения общества.

Исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок заявил о необходимости реформы пенсионной системы с целью увеличения отчислений из-за старения общества.

Как передает Report , его слова приводит агентство Yonhap .

"Реагирование на демографический кризис больше не задача будущего, а неотложный вызов, с которым мы должны справиться", - сказал и.о. президента на заседании кабинета министров. "Чтобы обеспечить стабильное функционирование пенсионной системы без лишнего обременения для всех, нужно достичь консенсуса в обществе относительно необходимости "платить больше и получать меньше", - добавил Чхве Сан Мок. Он указал, что без изменения соотношения взносов и выплат к 2057 году национальный пенсионный фонд будет израсходован.