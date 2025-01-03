И.о. президента Южной Кореи заверил посла США в продолжении альянса Сеула и Вашингтона

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок в пятницу на встрече с послом США в Сеуле Филипом Голдбергом заявил, что политические проблемы Южной Кореи не подорвали ее альянс с Вашингтоном.
Как передает Report об этом сообщает информационное агентство Yonhap.
"Несмотря на трудную ситуацию, мы будем без колебаний продолжать дипломатический курс и политику в сфере безопасности, в основе которых лежит мощный альянс Южной Кореи и США", - сказал Чхве Сан Мок.
Также он призвал приложить усилия для поддержания связей между Южной Кореей, США и Японией.