И.о. президента Южной Кореи заверил посла США в продолжении альянса Сеула и Вашингтона

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок в пятницу на встрече с послом США в Сеуле Филипом Голдбергом заявил, что политические проблемы Южной Кореи не подорвали ее альянс с Вашингтоном.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок в пятницу на встрече с послом США в Сеуле Филипом Голдбергом заявил, что политические проблемы Южной Кореи не подорвали ее альянс с Вашингтоном.

Как передает Report об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

"Несмотря на трудную ситуацию, мы будем без колебаний продолжать дипломатический курс и политику в сфере безопасности, в основе которых лежит мощный альянс Южной Кореи и США", - сказал Чхве Сан Мок.

Также он призвал приложить усилия для поддержания связей между Южной Кореей, США и Японией.