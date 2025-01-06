И.о. президента Южной Кореи принял госсекретаря США в Сеуле

Исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в Сеуле, на которых обсудили двусторонний союз и КНДР.

Исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в Сеуле, на которых обсудили двусторонний союз и КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Министерстве финансов Республики Корея, которое возглавляет Чхве Сан Мок.

Чхве Сан Мок поблагодарил США за "демонстрацию поддержки и доверия к южнокорейской демократии".

"[И.о. президента] попросил о продолжении тесного сотрудничества при подготовке к возможности различных провокаций Северной Кореи на основе прочной обороноспособности союза Республики Корея и США", - информировали в министерстве.

6 января впервые в этом году КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Американская сторона отметила, что полностью доверяет руководству Чхве Сан Мока, и выразила надежду на продолжение сотрудничества в трехстороннем формате с Японией и Южной Кореей.