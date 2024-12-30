И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air

Исполняющий обязанности президента Республики Корея Чхве Сан Мок почтил память жертв авиакатастрофы самолета авиакомпании Jeju Air, возложив цветы у мемориального алтаря в юго-западном округе Муан.

Исполняющий обязанности президента Республики Корея Чхве Сан Мок почтил память жертв авиакатастрофы самолета авиакомпании Jeju Air, возложив цветы у мемориального алтаря в юго-западном округе Муан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Yonhap.

"Помним всех 179 жертв этой трагедии и приложим все усилия для создания более безопасной страны", - написал Чхве в книге соболезнований.

Перед посещением мемориального алтаря Чхве провел совещание в Сеуле, на котором поручил министерству транспорта провести экстренную проверку безопасности всей системы авиаперевозок страны.

Напомним, 29 декабря самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. На борту самолета находился 181 человек, число погибших достигло 179 человек.