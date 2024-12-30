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И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air

И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air Исполняющий обязанности президента Республики Корея Чхве Сан Мок почтил память жертв авиакатастрофы самолета авиакомпании Jeju Air, возложив цветы у мемориального алтаря в юго-западном округе Муан.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 10:00
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air

Исполняющий обязанности президента Республики Корея Чхве Сан Мок почтил память жертв авиакатастрофы самолета авиакомпании Jeju Air, возложив цветы у мемориального алтаря в юго-западном округе Муан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Yonhap.

"Помним всех 179 жертв этой трагедии и приложим все усилия для создания более безопасной страны", - написал Чхве в книге соболезнований.

Перед посещением мемориального алтаря Чхве провел совещание в Сеуле, на котором поручил министерству транспорта провести экстренную проверку безопасности всей системы авиаперевозок страны.

Напомним, 29 декабря самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. На борту самолета находился 181 человек, число погибших достигло 179 человек.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən San Mok aviaqəzada həlak olanların xatirəsini yad edib

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