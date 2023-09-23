И. о. премьера Пакистана: Перспективы мировой экономики кажутся мрачными

Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар назвал мрачными перспективы мировой экономики на фоне последствий пандемии коронавируса, конфликтов и климатических изменений

Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар назвал мрачными перспективы мировой экономики на фоне последствий пандемии коронавируса, конфликтов и климатических изменений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Череда экзогенных потрясений - коронавирус, конфликты и климатические изменения - разрушила экономику многих развивающихся стран. Странам глобального Юга едва удалось предотвратить дефолты, - отметил глава пакистанского правительства. - Бедность и голод возросли, сведя на нет достижения последних трех десятилетий в области развития", - заявил он.