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И. о. премьера Пакистана: Перспективы мировой экономики кажутся мрачными

И. о. премьера Пакистана: Перспективы мировой экономики кажутся мрачными Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар назвал мрачными перспективы мировой экономики на фоне последствий пандемии коронавируса, конфликтов и климатических изменений
Другие страны
23 сентября 2023 г. 09:16
И. о. премьера Пакистана: Перспективы мировой экономики кажутся мрачными

Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар назвал мрачными перспективы мировой экономики на фоне последствий пандемии коронавируса, конфликтов и климатических изменений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Череда экзогенных потрясений - коронавирус, конфликты и климатические изменения - разрушила экономику многих развивающихся стран. Странам глобального Юга едва удалось предотвратить дефолты, - отметил глава пакистанского правительства. - Бедность и голод возросли, сведя на нет достижения последних трех десятилетий в области развития", - заявил он.

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