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И.о. премьера Нидерландов намерен стать генсеком НАТО

И.о. премьера Нидерландов намерен стать генсеком НАТО И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заинтересован в должности генсека НАТО, однако не считает, что имеет хорошие возможности занять этот пост.
Другие страны
28 октября 2023 г. 21:13
И.о. премьера Нидерландов намерен стать генсеком НАТО

И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заинтересован в должности генсека НАТО, однако не считает, что имеет хорошие возможности занять этот пост.

Как передает Report, с соответствующим заявлением глава голландского правительства выступил в интервью голландской радиостанции Den Haag FM.

"Такая роль была бы интересна, поскольку даст возможность в течение нескольких лет внести вклад в развитие ситуации на международной арене в период серьезных глобальных изменений", - отметил Рютте.

В то же время он подчеркнул, что существует большая вероятность того, что этот пост займет женщина.

Рютте занимает должность премьера страны с 2010 года. В июле 2023 года он объявил о своем уходе из голландской политики после распада правящей коалиции из-за разногласий по вопросам миграции. Он остается и. о. премьер-министра до тех пор, пока в стране не пройдут новые выборы и не будет сформировано новое коалиционное правительство.

Напомним, что Йенс Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года. Ожидается, что он оставит этот пост в октябре 2024 года.

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