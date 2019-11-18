И.о. премьера Кувейта отказался сформировать новое правительство

Исполняющий обязанности премьер-министра Кувейта шейх Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах отказался от предложения эмира сформировать новое правительство страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

И.о. премьера "поблагодарил главу государства за оказанную честь, однако извинился за то, что не сможет принять его предложение о формировании нового правительства". О причинах своего отказа шейх Джабер, подавший в отставку 14 ноября, не сообщил.

Как сообщили кувейтские СМИ, эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах через несколько часов выступит с обращением к нации по поводу сложившейся ситуации вокруг правительства.