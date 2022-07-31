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И.о. премьера Ирака призвал политиков к диалогу и уступкам

И.о. премьера Ирака призвал политиков к диалогу и уступкам Иракские политики должны поставить общенациональные интересы выше узкопартийных и вернуться за стол переговоров, чтобы найти решение затяжного кризиса.
Другие страны
31 июля 2022 г. 05:18
И.о. премьера Ирака призвал политиков к диалогу и уступкам

Иракские политики должны поставить общенациональные интересы выше узкопартийных и вернуться за стол переговоров, чтобы найти решение затяжного кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу в обращении к нации исполняющий обязанности премьер-министра республики Мустафа аль-Казыми.

"Ирак находится в сложной политической ситуации, и единственный выход из нее лежит через искренний диалог и взаимные уступки, - заявил он. - Мы должны укреплять доверие и не совершать шагов, толкающих страну в пропасть". По словам аль-Казыми, "иракцы устали от распрей, мести, вражды и желают спокойного обеспеченного будущего".

Как отметил и.о. премьера, парламентские блоки "должны проявить патриотический дух и не допустить пролития иракской крови". Он призвал простых граждан "сохранять спокойствие, уважать государственные институты и не втягиваться в конфронтацию".

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