И.о. премьера Ирака призвал политиков к диалогу и уступкам

Иракские политики должны поставить общенациональные интересы выше узкопартийных и вернуться за стол переговоров, чтобы найти решение затяжного кризиса.
"Ирак находится в сложной политической ситуации, и единственный выход из нее лежит через искренний диалог и взаимные уступки, - заявил он. - Мы должны укреплять доверие и не совершать шагов, толкающих страну в пропасть". По словам аль-Казыми, "иракцы устали от распрей, мести, вражды и желают спокойного обеспеченного будущего".
Как отметил и.о. премьера, парламентские блоки "должны проявить патриотический дух и не допустить пролития иракской крови". Он призвал простых граждан "сохранять спокойствие, уважать государственные институты и не втягиваться в конфронтацию".