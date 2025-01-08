И. о. канцлера Австрии вместо Нехаммера назначен Шалленберг

Исполняющим обязанности канцлера Австрии после отставки Карла Нехаммера будет назначен министр иностранных дел страны Александр Шалленберг. О назначении Шалленберга объявят 8 января, он вступит в должность до конца недели.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг назначен исполняющим обязанности федерального канцлера. Он принесет присягу в качестве главы правительства 10 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении канцелярии президента Австрии Александера Ван дер Беллена в Instagram.

Он будет совмещать посты канцлера и министра иностранных дел. Ранее издание Die Presse со ссылкой на источники сообщило, что Шалленберг будет исполнять обязанности федерального канцлера до формирования новой правящей коалиции и созыва ей кабмина

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Исполняющим обязанности канцлера Австрии после отставки Карла Нехаммера будет назначен министр иностранных дел страны Александр Шалленберг. О назначении Шалленберга объявят 8 января, он вступит в должность до конца недели.

Как передает Report, об этом сообщило издание Die Presse со ссылкой на источники.

Он пробудет на посту до тех пор, пока глава ультраправой "Австрийской партии свободы" (FPO) Герберт Кикль не сформирует новое правительство.

Шалленберг уже возглавлял правительство Австрии: в 2021 году он заменил на этом посту Себастьяна Курца, а спустя несколько недель объявил об отставке.

На этой неделе Шалленберг заявил, что не войдет в правительство, возглавляемое Гербертом Киклем. Последний выступает за ужесточение миграционного законодательства и критикует политику ЕС в отношении России и Украины. Главе FPO поручено сформировать правительство, поскольку занимавший пост канцлера и возглавлявший правоцентристскую "Австрийскую народную партию" (OVP) Карл Нехаммер сообщил о провале коалиционных переговоров.