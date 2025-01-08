О нас

И. о. канцлера Австрии вместо Нехаммера назначен Шалленберг

И. о. канцлера Австрии вместо Нехаммера назначен Шалленберг Исполняющим обязанности канцлера Австрии после отставки Карла Нехаммера будет назначен министр иностранных дел страны Александр Шалленберг. О назначении Шалленберга объявят 8 января, он вступит в должность до конца недели.
Другие страны
8 января 2025 г. 14:20
И. о. канцлера Австрии вместо Нехаммера назначен Шалленберг

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг назначен исполняющим обязанности федерального канцлера. Он принесет присягу в качестве главы правительства 10 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении канцелярии президента Австрии Александера Ван дер Беллена в Instagram.

Он будет совмещать посты канцлера и министра иностранных дел. Ранее издание Die Presse со ссылкой на источники сообщило, что Шалленберг будет исполнять обязанности федерального канцлера до формирования новой правящей коалиции и созыва ей кабмина

13.32

Исполняющим обязанности канцлера Австрии после отставки Карла Нехаммера будет назначен министр иностранных дел страны Александр Шалленберг. О назначении Шалленберга объявят 8 января, он вступит в должность до конца недели.

Как передает Report, об этом сообщило издание Die Presse со ссылкой на источники.

Он пробудет на посту до тех пор, пока глава ультраправой "Австрийской партии свободы" (FPO) Герберт Кикль не сформирует новое правительство.

Шалленберг уже возглавлял правительство Австрии: в 2021 году он заменил на этом посту Себастьяна Курца, а спустя несколько недель объявил об отставке.

На этой неделе Шалленберг заявил, что не войдет в правительство, возглавляемое Гербертом Киклем. Последний выступает за ужесточение миграционного законодательства и критикует политику ЕС в отношении России и Украины. Главе FPO поручено сформировать правительство, поскольку занимавший пост канцлера и возглавлявший правоцентристскую "Австрийскую народную партию" (OVP) Карл Нехаммер сообщил о провале коалиционных переговоров.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33
Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень
Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень
7 января 2025 г. 23:27
В интервью телеканалам президент Азербайджана поделился взглядами на процессы на Ближнем Востоке
В интервью телеканалам президент Азербайджана поделился взглядами на процессы на Ближнем Востоке
7 января 2025 г. 22:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi