И.о. главы Пентагона назвал приоритетной политику в отношении Китая

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что политика в отношении Китая является для него приоритетом.

Как передает Report, об этом информирует Military.com со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

Отмечается, что на закрытом совещании Шанахан заявил, что он сосредоточится на реализации стратегии национальной обороны, разработанной бывшим министром обороны Джеймсом Мэттисом и одобренной президентом США Дональдом Трампом.

При этом он отметил, что Китай будет для него приоритетом.

"В то время, пока мы сосредоточены на текущих операциях, исполняющий обязанности министра Шанахан сказал команде запомнить Китай, Китай, Китай", — заявил источник.