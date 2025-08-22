О нас

И.о. главы МИД Нидерландов ушел в отставку из-за споров по Израилю

И.о. главы МИД Нидерландов ушел в отставку из-за споров по Израилю Исполняющий обязанности главы МИД Нидерландов Каспар Велдкамп подал в отставку из-за разногласий в правительстве относительно усиления санкционного давления на Израиль.
Другие страны
22 августа 2025 г. 23:26
И.о. главы МИД Нидерландов ушел в отставку из-за споров по Израилю

Исполняющий обязанности главы МИД Нидерландов Каспар Велдкамп подал в отставку из-за разногласий в правительстве относительно усиления санкционного давления на Израиль.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал NU.nl.

По словам Велдкампа, он пришел к выводу, что не имеет возможности "предпринять существенные дополнительные шаги" в данном направлении.

Объясняя свое решение, политик также заявил об отсутствии условий для "самостоятельной и свободной реализации" мер, которые он считает необходимыми.

Отставке предшествовало заседание кабинета министров Нидерландов в пятницу, где несколько часов обсуждались предложенные Велдкампом дополнительные санкции против Израиля в связи с военной операцией в секторе Газа.

При этом все члены правительства Нидерландов от партии "Новый общественный договор", как указывает телеканал NOS, приняли решение подать в отставку вслед за своим однопартийцем Велдкампом. Отмечается, что свои полномочия в знак солидарности с позицией Велдкампа сложат все исполняющие обязанности министров и статс-секретари министерств, принадлежащие к указанной партии. В их числе исполняющий обязанности вице-премьера Эдди ван Хеюм, исполняющие обязанности главы МВД и главы Минобразования Юдит Аутермарк и Эппо Брейнс, временно возглавляющий министерство здравоохранения Даниэль Янсен, а также четыре статс-секретаря.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Niderlandın XİN rəhbəri hökumət daxilində fikir ayrılıqlarına görə istefa verib

Самое читаемое

WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
21 августа 2025 г. 16:54
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10
Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
ВидеоВозбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
18 августа 2025 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi