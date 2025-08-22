И.о. главы МИД Нидерландов ушел в отставку из-за споров по Израилю

Исполняющий обязанности главы МИД Нидерландов Каспар Велдкамп подал в отставку из-за разногласий в правительстве относительно усиления санкционного давления на Израиль.

Как передает Report , об этом сообщает новостной портал NU.nl.

По словам Велдкампа, он пришел к выводу, что не имеет возможности "предпринять существенные дополнительные шаги" в данном направлении.

Объясняя свое решение, политик также заявил об отсутствии условий для "самостоятельной и свободной реализации" мер, которые он считает необходимыми.

Отставке предшествовало заседание кабинета министров Нидерландов в пятницу, где несколько часов обсуждались предложенные Велдкампом дополнительные санкции против Израиля в связи с военной операцией в секторе Газа.

При этом все члены правительства Нидерландов от партии "Новый общественный договор", как указывает телеканал NOS, приняли решение подать в отставку вслед за своим однопартийцем Велдкампом. Отмечается, что свои полномочия в знак солидарности с позицией Велдкампа сложат все исполняющие обязанности министров и статс-секретари министерств, принадлежащие к указанной партии. В их числе исполняющий обязанности вице-премьера Эдди ван Хеюм, исполняющие обязанности главы МВД и главы Минобразования Юдит Аутермарк и Эппо Брейнс, временно возглавляющий министерство здравоохранения Даниэль Янсен, а также четыре статс-секретаря.