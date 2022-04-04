"Хватит фальшивых жестов": Польша требует от ЕС жестких санкций после резни в Буче

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский совет как можно скорее собраться для рассмотрения российских преступлений в Киевской области и введения эффективных санкций.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский совет как можно скорее собраться для рассмотрения российских преступлений в Киевской области и введения эффективных санкций.

Как передает Report, об этом он написал на странице в Facebook .

Премьер-министр отметил, что преступления, которые были совершены российскими оккупантами в Буче и других населенных пунктах Киевской области, должны называться геноцидом, и каждый ответственный за них - прямо или косвенно - должен быть строго наказан Международным трибуналом.

"Резня в Буче - это больше чем тревожный звоночек для Европы и мира. Это ужасный крик за справедливость, свободу и право на жизнь; за базовые и универсальные ценности", - отметил Моравецкий.

Польский премьер призвал ЕС конфисковать все российские активы в своих западных банках, в том числе российских олигархов. Также он подчеркнул необходимость немедленно разорвать все торговые отношения с Россией и остановить поток европейских денег в Кремль.

"Преступный и все более тоталитарный режим Путина заслуживает лишь одно: санкции, которые действительно работают", - сказал Моравецкий.

По его словам, Украина должна получить вооружение, с которым она сможет защитить женщин и детей Мариуполя, Бучи и других городов.

"Это наш политический и моральный долг. Хватит фальшивых жестов и тактики избегания. Хватит! Санкции не работают. Выключите кислород России", - заявил Моравецкий.