Хусни Мубарак: Мы смогли отбить попытки захвата власти в стране движениями "политического Ислама"

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Мы смогли отбить попытки захвата власти в стране движениями "политического Ислама". Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил свергнутый президент Египта Хусни Мубарак. Мубарак принял участие посредством телефонного звонка в программе телеканала "Сада аль-Белед", посвященной годовщине возвращения Синайского полуострова в состав Египта: "6 октября 1981 года бывший президент Анвар Садат был убит в результате покушения. В то время я работал помощником президента. До той поры Египет еще не вернул все свои земли. Чувствовал, что взял на себя очень большую ответственность. Надо было действовать быстро и взять власть в свои руки раньше движений "политического Ислама"".

Мубарак, присоединившийся к программе телевидения из военного госпиталя "Аль-Меади" в Каире, сказал: "Слава Всевышнему, мы смогли отбить их планы захвата власти. Их целью было не убийство Садата, а приход к власти".

Мубарак также отметил, что верит в знания и опыт президента Абдульфаттаха ас-Сиси.

Отметим, что весной 1982 года Израиль полностью вывел израильские войска с Синайского полуострова.

Несколько дней назад иранское агенство Fars распространило информацию о смерти Хусни Мубарака.