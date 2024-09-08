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Хуситы заявили об уничтожении американского БПЛА MQ-9 Reaper

Хуситы заявили об уничтожении американского БПЛА MQ-9 Reaper Силы противовоздушной обороны мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper.
Другие страны
8 сентября 2024 г. 02:45
Хуситы заявили об уничтожении американского БПЛА MQ-9 Reaper

Силы противовоздушной обороны мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper.

Как передает Report, с таким утверждением выступил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего "Ансар Аллах" телеканала Al Masirah.

"Средства ПВО Йемена смогли сбить американский беспилотник MQ-9, когда он совершал враждебные действия в небе над провинцией Мариб", - сказал Сариа.

По его словам, это уже восьмой беспилотник ВВС США подобного типа, который мятежники сбили в небе над Йеменом с начала эскалации.

Представитель "Ансар Аллах" отметил, что хуситы "укрепляют свой оборонный потенциал" для противостояния действиям США и Великобритании.

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