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Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне

Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 17:34
Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Вооруженные силы Йемена провели две военные операции, атаковав военную цель в оккупированном Ашкелоне, а также оккупированный район Яффо (Тель-Авив). Обе операции были проведены с помощью двух беспилотников, которые смогли обойти системы перехвата и успешно достичь своих целей", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Husilər Təl-Əvivə və Aşkelondakı hərbi hədəfə zərbə endirdiklərini bəyan ediblər
Версия на английском языке Houthis claim strike on Tel Aviv and military target in Ashkelon

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