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Хуситы заявили об ударе по эсминцу США и трем судам снабжения в Аравийском море

Хуситы заявили об ударе по эсминцу США и трем судам снабжения в Аравийском море Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удары по эсминцу США и трем судам снабжения в Аравийском море с использованием по меньшей мере 16 ракет и беспилотников.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 23:29
Хуситы заявили об ударе по эсминцу США и трем судам снабжения в Аравийском море

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удары по эсминцу США и трем судам снабжения в Аравийском море с использованием по меньшей мере 16 ракет и беспилотников.

Как передает Report, с таким утверждением выступил военный представитель повстанцев Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

Сформированные мятежниками вооруженные силы "нанесли удары по американскому эсминцу и трем кораблям снабжения американской армии", сказал Сариа.

"Операция была проведена с использованием 16 баллистических и крылатых ракет и беспилотника в Аравийском море и Аденском заливе", - добавил он.

Сариа уточнил, что обстрелам подверглись танкер Stena Impeccable, контейнеровоз Maersk Saratoga и сухогруз Liberty Grace. Он добавил, что хуситы продолжат атаковать суда, связанные с США и Израилем, пока не прекратятся действия против сектора Газа.

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