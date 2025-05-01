Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу Carl Vinson

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по американскому авианосцу Carl Vinson в акватории Аравийского моря.

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по американскому авианосцу Carl Vinson в акватории Аравийского моря.

Как передает Report, об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

"Вооруженные силы Йемена провели операцию в Аравийском море против американского авианосца Carl Vinson и сопровождающих его военных кораблей с использованием нескольких беспилотников", - сказал представитель движения.

Он также утверждает, что американский истребитель F-18 потерпел крушение в результате удара, нанесенного повстанцами по авианосцу Harry Truman в Красном море в понедельник.

Ранее телеканал CNN сообщил, что атака хуситов привела к падению истребителя F/A-18E Super Hornet с палубы авианосца, когда корабль совершал резкий маневр уклонения. В результате инцидента один член экипажа получил незначительное ранение.