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Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу Carl Vinson

Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу Carl Vinson Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по американскому авианосцу Carl Vinson в акватории Аравийского моря.
Другие страны
1 мая 2025 г. 01:28
Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу Carl Vinson

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по американскому авианосцу Carl Vinson в акватории Аравийского моря.

Как передает Report, об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

"Вооруженные силы Йемена провели операцию в Аравийском море против американского авианосца Carl Vinson и сопровождающих его военных кораблей с использованием нескольких беспилотников", - сказал представитель движения.

Он также утверждает, что американский истребитель F-18 потерпел крушение в результате удара, нанесенного повстанцами по авианосцу Harry Truman в Красном море в понедельник.

Ранее телеканал CNN сообщил, что атака хуситов привела к падению истребителя F/A-18E Super Hornet с палубы авианосца, когда корабль совершал резкий маневр уклонения. В результате инцидента один член экипажа получил незначительное ранение.

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