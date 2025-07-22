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Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион Вооруженные силы, сформированные хуситами из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах", нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, применив гиперзвуковую баллистическую ракету.
Другие страны
22 июля 2025 г. 10:22
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион

Вооруженные силы, сформированные хуситами из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах", нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, применив гиперзвуковую баллистическую ракету.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом утверждает военный представитель движения Яхья Сариа, операция "достигла своей цели".

"Ракетные войска <...> провели уникальную военную операцию, атаковав аэропорт Лод (имеется в виду Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2", - сказал Сариа в эфире подконтрольного "Ансар Аллах" телеканала Al Masirah.

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