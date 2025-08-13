Хуситы заявили об ударах по целям в Израиле

Сторонники мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" атаковали четыре объекта в Израиле с применением шести беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Report , об этом в эфире принадлежащего движению телеканала Al Masirah заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

По его словам, дроны "успешно достигли своих целей".

"[Подразделения] беспилотной авиации йеменских вооруженных сил провели четыре уникальных операции, в ходе которых они нанесли удары по четырем важным целям израильского противника в районах Хайфы, Негева, Умм-эр-Рашраша (арабское название Эйлата - ред.) и Беэр-Шевы с использованием шести беспилотников", - сказал Сариа.