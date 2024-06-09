Хуситы заявили об ударах по британскому эсминцу HMS Diamond

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары баллистическими ракетами по эсминцу ВМС Великобритании HMS Diamond в Красном море.
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По его словам, было зафиксировано прямое попадание. Сариа также сообщил об атаке на корабль Norderney и MSC Tavishi в Аравийском море за нарушение запрета о доступе в порты Палестины.
После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.
На фоне обострения ситуации многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР.