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Хуситы заявили об ударах по британскому эсминцу HMS Diamond

Хуситы заявили об ударах по британскому эсминцу HMS Diamond Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары баллистическими ракетами по эсминцу ВМС Великобритании HMS Diamond в Красном море.
Другие страны
9 июня 2024 г. 17:12
Хуситы заявили об ударах по британскому эсминцу HMS Diamond

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары баллистическими ракетами по эсминцу ВМС Великобритании HMS Diamond в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Masirah, об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

По его словам, было зафиксировано прямое попадание. Сариа также сообщил об атаке на корабль Norderney и MSC Tavishi в Аравийском море за нарушение запрета о доступе в порты Палестины.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.

На фоне обострения ситуации многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР.

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